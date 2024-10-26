Об этом абсолютно идиотском популизме с 1000 грн на ветер и 50 млрд $ от G7.

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Скажем так, было два нарратива по этим деньгам (50 млрд $):

Далее текст на языке оригинала

▪️ що це так чи інакше гроші, які йдуть похідними від грошей русні. Тобто наші умовно репарації і тому треба їх дати Україні без будь-яких умов та обмежень по використанню.

▪️що це все ж таки гроші, які запозичені країнами G7 під свої гарантії. І так, їх відсотки покриваються від активів русні. Але це все ж таки поки ризики і гарантії G7, тому не дуже безумовні гроші.

Ну і так як наші партнери почали щось підозрювати, що просто так гроші давати в руки іноді не найкраща ідея, то всі точно погоджувались більше на другу інтерпретацію і те, що ці гроші треба привʼязати до UFP ЄС, мемо МВФ та DPL Світового банку.

Але ж ми вміємо дивувати, і акурат під заяву про гроші вирішили зайнятися махровим популізмом і спустити Х млрд грн просто так на роздачу грошей.

Тому не здивуюсь, що партнери, побачивши що ми вже почали займатися популізмом, все ж таки додадуть і більше обмежень на використання грошей та окремих умов по реформам під них.

Я б навіть запровадив prior action - НЕ робити дурниць і заборонити Мінекономіки роздавати гроші на всі свята та приводи!

Ну і що б вже закінчити тему з цим ідіотизмом.

В новому мемо МВФ є чіткий текст, що якщо видатки значно зростуть - то Уряд буде зобовʼязаний ще підняти податки і, в першу чергу це буде підняття ПДВ.

Звичайно ми поки не знаємо ні скільки грошей хочуть закласти на цей популізм, ні як їх пояснять партнерам. Але буде просто трагікомічна ситуація, якщо покривати цей популізм доведеться підняттям ще ПДВ.

Хоча, враховуючи що вже на підписі валяється закон про історичне підвищення податків, то воно і так тупо виглядає.