ЕС в скором времени может утвердить фонд военной помощи Украине: Боррель рассказал подробности

Евросоюз в ближайшее время, вероятно, сможет создать фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Фонд в объеме 20 миллиардов евро будет рассчитан на следующие четыре года.

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Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Заявление прозвучало в Брюсселе на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза.

"О фонде военной поддержки Украины. Министрам придется продолжить обсуждение этого вопроса. Европейский совет поручил нам продолжить поиск соглашения. Было соглашение по гражданской стороне, 50 миллиардов евро - очень хорошая новость. Но мы еще должны решить, как реализовать нашу военную поддержку, как на двусторонней основе, так и через Европейский фонд мира", – отметил Боррель.

По его словам, в рамках Европейского фонда мира предлагается создать отдельный фонд в размере 20 миллиардов евро именно для военной поддержки Украины. Боррель подчеркнул, что эта помощь нашей стране "должна поступить сейчас".

"Наша позиция остается твердой: Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке. Эта помощь должна поступить именно сейчас. Победа Украины критически важна не только для Украины, но и для всего мира и стабильности в Европе", - подчеркнул дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявил, что Европейский союз не может допустить военных достижений для кремлевского диктатора Владимира Путина. В этой связи ЕС должен оказывать Украине дальнейшую военную помощь для борьбы с агрессором.

О том, что победа Украины в войне с РФ будет означать победу демократии, свободы и верховенства права, и именно поэтому партнеры должны предоставлять все необходимое для такой борьбы, также заявила писательница, правозащитница и президент Фонда защиты прав человека Керри Кеннеди.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Конгресс США одобрит запрос президента Джо Байдена о предоставлении дополнительных средств в помощь Украине. Тезисы о якобы прекращении поддержки со стороны Штатов транслируют "информационные диверсанты".

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