'Инвестиция в общую победу': Порошенко поблагодарил Евросовет за решение о финпомощи Украине

Решение Европейского Совета по пакету помощи на 50 млрд евро для Украины станет надежной инвестицией в общую победу над страной-агрессором Россией.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, комментируя принятое решение.

Он выразил благодарность партнерам Украины, "в первую очередь из Европейской народной партии, Европарламента и Еврокомиссии", за проактивную позицию, поддержку и веру "в наш общий успех".

"Европейский Союз подтвердил неизменное лидерство в эти сложные времена. Рад, что смог внести и собственный вклад в обеспечение сегодняшнего успеха. Это решение – надежная инвестиция в нашу общую победу", – написал пятый президент.

Как известно, Порошенко накануне в Брюсселе провел ряд встреч с руководством Еврокомиссии, Европейской народной партии и депутатами Европейского парламента, в ходе которых убеждал партнеров сделать все необходимое, чтобы пакет помощи был принят как можно быстрее и на выгодных для Украины условиях.