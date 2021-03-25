Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз спровоцировал массу фотожаб и мемов в сети. Фото

Контейнеровоз Ever Given компании Evergreen перед тем как войти в Сэцкий канал и застрять в нем выписал неоднозначную фигуру в Красном море.

Это и факт, что огромное судно длиной в 400 м пытались откопать с помощью маленького экскаватора, вызвали волну фотожаб и мемов в соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Судно описало неоднозначную фигуру в Красном море.

Ни буксиры, ни экскаватор пока не помогли освободить Суэцкий канал, который оказался заблокированным. В результате в пробке встали сотни других судов.

Реакция сети на застрявший контейнеровоз Ever Given. Twitter Alisa Lavrovskaya.

Люди стали сравнивать ситуацию с контейнеровозом с жизненными трудностями, а также просто троллить неоднозначную фигуру.

Реакция сети на застрявший контейнеровоз Ever Given.

Реакция сети на застрявший контейнеровоз Ever Given.

Реакция сети на застрявший контейнеровоз Ever Given.

Реакция сети на застрявший контейнеровоз Ever Given.

Реакция сети на застрявший контейнеровоз Ever Given.

Реакция сети на застрявший контейнеровоз Ever Given.

Реакция сети на застрявший контейнеровоз Ever Given.

Реакция сети на застрявший контейнеровоз Ever Given.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент с судном Ever Given произошел 23 марта. Контейнеровоз сел на мель и застрял поперек канала, заблокировав один из крупнейших судоходных маршрутов мира, который соединяет Средиземное и Красное море.