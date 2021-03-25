Застряглий в Суецькому каналі контейнеровоз спровокував масу фотожаб і мемів в мережі. Фото

Контейнеровоз Ever Given компанії Evergreen перед тим як увійти в Сецкій канал і застрягти в ньому виписав неоднозначну фігуру в Червоному морі.

Це і факт, що величезне судно довжиною в 400 м намагалися відкопати за допомогою маленького екскаватора, викликало хвилю фотожаб і мемів в соцмережах (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Судно описало неоднозначну фігуру в Червоному морі.

Ані буксири, ані екскаватор поки не допомогли звільнити Суецький канал, який заблоковано. Як наслідок, в заторі встали сотні інших судів.

Реакція мережі на застряглий контейнеровоз Ever Given. Twitter Alisa Lavrovskaya.

Люди стали порівнювати ситуацію з контейнеровозом з життєвими труднощами, а також просто тролити неоднозначну фігуру.

Реакція мережі на застряглий контейнеровоз Ever Given.

Реакція мережі на застряглий контейнеровоз Ever Given.

Реакція мережі на застряглий контейнеровоз Ever Given.

Реакція мережі на застряглий контейнеровоз Ever Given.

Реакція мережі на застряглий контейнеровоз Ever Given.

Реакція мережі на застряглий контейнеровоз Ever Given.

Реакція мережі на застряглий контейнеровоз Ever Given.

Реакція мережі на застряглий контейнеровоз Ever Given.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент з судном Ever Given стався 23 березня. Контейнеровоз сів на мілину і застряг поперек каналу, заблокувавши один з найбільших судноплавних маршрутів світу, який з'єднує Середземне і Червоне море.