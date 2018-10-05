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В зале Верховной Рады нашли неожиданный предмет: опубликовано фото

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В зале заседаний Верховной Рады 5 октября нашли неожиданный для этого места предмет в виде поломанного таза.

Соответствующую фотографию обнародовал на своей странице в Facebook народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

"Ложа правительства и какой-то тазик", - подписал он под снимком. Стоит отметить, что предмет хозяйственного обихода находился в плохом состоянии. Край с одной стороны - сломан.

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Как именно таз попал в правительственную ложу, и почему его никто не убрал, не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Рада Украины приняла исторический законопроект о замене приветствия в ВСУ.

Персона
Андрей Лозовой
Место
Украина
Объекты
Верховная Рада УкраиныРадикальная партия
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