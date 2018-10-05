В зале Верховной Рады нашли неожиданный предмет: опубликовано фото

В зале заседаний Верховной Рады 5 октября нашли неожиданный для этого места предмет в виде поломанного таза.

Соответствующую фотографию обнародовал на своей странице в Facebook народный депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой.

"Ложа правительства и какой-то тазик", - подписал он под снимком. Стоит отметить, что предмет хозяйственного обихода находился в плохом состоянии. Край с одной стороны - сломан.

Как именно таз попал в правительственную ложу, и почему его никто не убрал, не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Рада Украины приняла исторический законопроект о замене приветствия в ВСУ.