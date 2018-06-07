Украинский канал жестко затроллили за нелепый сюжет

По украинскому телеканалу показали сюжет о харьковчанке с массой званий, премий и наград.

"Друзья! Наконец-то! Отдохните от новостей!Насладитесь гениальным журналистским материалом с Богом данной Змиевщины Харьковской области! Это просто мега! Это хитяра! Жесть! Крутяк. Это невозможно больше вас скрывать! Вы должны это знать! Галина Ивановна Подопригора. Орден князя святого Владимира! Вице-президент Всемирной лиги украинских меценатов! Бизнес-леди Украины! Бизнес-леди мира. Богиня Европы. Харьковчанин столетия. Надежда украинского казачества", – пошутили в Facebook "Телебачення Торонто".

Отмечается, что это не сарказм, а настоящий региональный "треш".

"Это реальные регалии, которые носит Галина Подопригора, и о которых сняли 12-минутный сюжет на одном из местных телеканалов Змиевщины. И там еще куча психоделических званий, премий и наград. Например, награда "Факел Бирмингема". Что это", – сказано в описании.

В сети также сообщили, что эти награды наполовину фейковые.

"Это не троллинг на телевидении, это реальная журналистская работа, реальная уважение, реальный серьезный дум-трэш", – отметили в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на украинском курорте в Одесской области показывают сепаратистские телеканалы.