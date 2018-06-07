Український канал жорстко затролили за безглуздий сюжет

За українським телеканалу показали сюжет про харків'янку з масою звань, премій і нагород.

"Друзі! Нарешті! Відпочиньте від новин! Насолоджуйтеся геніальним журналістським матеріалом з Богом даній Зміївщини Харківської області! Це просто мега! "е хітяра! Жесть! Крутяк. Не неможливо більше вас приховувати! Ви повинні це знати! Галина Іванівна Підопригора. Орден князя святого Володимира! Віце-президент Всесвітньої ліги українських меценатів! Бізнес-леді України! Бізнес-леді світу. Богиня Європи. Харків'янин століття. Надія українського козацтва", - пожартували в Facebook "Телебачення Торонто".

Відзначається, що це не сарказм, а справжній регіональний "треш".

"Це реальні регалії, які носить Галина Підопригора, і про які зняли 12-хвилинний сюжет на одному з місцевих телеканалів Зміївщини. І там ще купа психоделічних звань, премій і нагород. Наприклад, нагорода "Факел Бірмінгема". Що це", - сказано в описі.

У мережі також повідомили, що ці нагороди наполовину фейкові.

"Це не тролінг на телебаченні, це реальна журналістська робота, реальна повага, реальний серйозний дум-треш", - відзначили в коментарі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на українському курорті в Одеській області показують з епаратістскіе телеканали.