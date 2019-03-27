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"Такой здоровый!" Путин оконфузился в окружении спортсменов

1.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин оконфузился во время встречи с победителями Универсиады.

Во время обращения к ним охранник Путина загородил обзор для камеры, поэтому главе РФ пришлось вмешаться в ситуацию. Видео с встречи опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Facebook.

"Подвинься! Такой здоровый, здоровей спортсменов!" — сказал Путин, отодвинув охранника. На курьез также обратили внимание пользователи сети.

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"Это не сотрудник здоровый, а наш герой карликовый", "Путин слишком дорого обходится для россиян, в том числе и из-за охраны", "Стерегут, чтобы не сбежал", — пишут комментаторы.

"Такой здоровый!" Путин оконфузился в окружении спортсменов
"Такой здоровый!" Путин оконфузился в окружении спортсменов
"Такой здоровый!" Путин оконфузился в окружении спортсменов
"Такой здоровый!" Путин оконфузился в окружении спортсменов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился в компании женщин во время катания на лошадях.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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