"Такой здоровый!" Путин оконфузился в окружении спортсменов

Президент России Владимир Путин оконфузился во время встречи с победителями Универсиады.

Во время обращения к ним охранник Путина загородил обзор для камеры, поэтому главе РФ пришлось вмешаться в ситуацию. Видео с встречи опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Facebook.

"Подвинься! Такой здоровый, здоровей спортсменов!" — сказал Путин, отодвинув охранника. На курьез также обратили внимание пользователи сети.

"Это не сотрудник здоровый, а наш герой карликовый", "Путин слишком дорого обходится для россиян, в том числе и из-за охраны", "Стерегут, чтобы не сбежал", — пишут комментаторы.

"Подвинься - такой здоровый, здоровей спортсменов!": Путин отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин опозорился в компании женщин во время катания на лошадях.

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