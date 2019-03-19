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"Куда катится мир?" В Крыму бросились креститься при виде Путина. Видеофакт

1.8тЧитать материал на украинском

В сети обсуждают видео одного из выступлений президента России Владимира Путина в аннексированном Крыму, в ходе которого одна из слушательниц начала креститься.

Кадры показал в Twitter "Кремлевский пул РИА". "В Крыму молятся на Путина, образно говоря. А некоторые - крестятся. И вот это уже не фигура речи", – сказано в описании.

Однако, не все пришли в восторг от увиденного, как это сделали пропагандисты.

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"Куда катится мир?" В Крыму бросились креститься при виде Путина. Видеофакт

Скриншот с видео

"Куда катится мир?", "Безумие", – пишут пользователи в комментариях под твиттом.

Как сообщал OBOZREVATEL, "историческая" речь президента России Владимира Путина, которой он официально объявил о краже Крыма у Украины, опять вызвала волну недовольства в сети.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Шоб он сдох! Аминь!
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3
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Махал Махалыч, Он на твоей могиле гопака еще затаньцюе...
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