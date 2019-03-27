|Курйози
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

"Такий здоровий!" Путін осоромився в оточенні спортсменів

1.2тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін осоромився під час зустрічі з переможцями Універсіади.

Під час звернення до них охоронець Путіна загородив огляд для камери, тому главі РФ довелося втрутитися в ситуацію. Відео з зустрічі опублікував кремлівський журналіст Дмитро Смирнов у Facebook.

"Посунься! Такий здоровий, здоровіший за спортсменів!" — сказав Путін, відсунувши охоронця. На курйоз також звернули увагу користувачі мережі.

Новини
"Куди котиться світ?" У Криму кинулися хреститися при вигляді Путіна. Відеофакт

"Це не співробітник здоровий, а наш герой карликовий", "Путін занадто дорого обходиться для росіян, в тому числі і через охорону", "Стережуть, щоб не втік", — пишуть коментатори.

"Такий здоровий!" Путін осоромився в оточенні спортсменів
"Такий здоровий!" Путін осоромився в оточенні спортсменів
"Такий здоровий!" Путін осоромився в оточенні спортсменів
"Такий здоровий!" Путін осоромився в оточенні спортсменів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зганьбився в компанії жінок під час катання на конях.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки