"Такий здоровий!" Путін осоромився в оточенні спортсменів

Президент Росії Володимир Путін осоромився під час зустрічі з переможцями Універсіади.

Під час звернення до них охоронець Путіна загородив огляд для камери, тому главі РФ довелося втрутитися в ситуацію. Відео з зустрічі опублікував кремлівський журналіст Дмитро Смирнов у Facebook.

"Посунься! Такий здоровий, здоровіший за спортсменів!" — сказав Путін, відсунувши охоронця. На курйоз також звернули увагу користувачі мережі.

"Це не співробітник здоровий, а наш герой карликовий", "Путін занадто дорого обходиться для росіян, в тому числі і через охорону", "Стережуть, щоб не втік", — пишуть коментатори.

"Посунься - такий здоровий, здоровій спортсменів!": Путін відсунув співробітника служби безпеки, загородивши камеру pic.twitter.com/3JeZNTNSzC - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 27 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зганьбився в компанії жінок під час катання на конях.

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