|Курьезы
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Мешок с г*вном": Путин опозорился в компании женщин

7.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин рассмешил сеть катанием на лошади.

Путин прокатился верхом в окружении женщин-всадниц накануне Международного женского дня. Видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

На кадрах видно, что Путину довольно непросто удержаться в седле, из которого он немного выпрыгивал.

"Какой кошмар", "Немного уроков верховой езды взять не помешает", "Выглядит комично", "Будни тирана", "Мешок с г*вном", — пишут в сети.

Новости
Украина приготовила сюрприз Путину за "выборы" в Крыму: подробности
"Мешок с г*вном": Путин опозорился в компании женщин
"Мешок с г*вном": Путин опозорился в компании женщин
"Мешок с г*вном": Путин опозорился в компании женщин
"Мешок с г*вном": Путин опозорился в компании женщин
"Мешок с г*вном": Путин опозорился в компании женщин
"Мешок с г*вном": Путин опозорился в компании женщин

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же мероприятии с Путиным произошел еще один конфуз: конь прокатил его задом наперед.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
4
35
Смешно
2
Интересно
1
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Королько Андрей
Королько Андрей
Лошадь,в отличии от кацапского быдла,животное разумное - сразу чует нечистую силу.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Solenko Evgen
Solenko Evgen
жаль, что жеребец на втором видео его копытом по тупому черепу не лягнул, мож Альцгеймер немного бы попустил.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Росия страна Катастрофа помойка и Банкрот! война до полной победы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги