"Мешок с г*вном": Путин опозорился в компании женщин

Президент России Владимир Путин рассмешил сеть катанием на лошади.

Путин прокатился верхом в окружении женщин-всадниц накануне Международного женского дня. Видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

На кадрах видно, что Путину довольно непросто удержаться в седле, из которого он немного выпрыгивал.

"Какой кошмар", "Немного уроков верховой езды взять не помешает", "Выглядит комично", "Будни тирана", "Мешок с г*вном", — пишут в сети.

Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня pic.twitter.com/JNGPKMayV5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

Путин подарил полку конной полиции орловского рысака по кличке "Золотой луч" pic.twitter.com/vJKvD2F3FE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же мероприятии с Путиным произошел еще один конфуз: конь прокатил его задом наперед.

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