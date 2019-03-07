"Мешок с г*вном": Путин опозорился в компании женщин

Президент России Владимир Путин рассмешил сеть катанием на лошади.
Путин прокатился верхом в окружении женщин-всадниц накануне Международного женского дня. Видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.
На кадрах видно, что Путину довольно непросто удержаться в седле, из которого он немного выпрыгивал.
"Какой кошмар", "Немного уроков верховой езды взять не помешает", "Выглядит комично", "Будни тирана", "Мешок с г*вном", — пишут в сети.
Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции и сел на коня pic.twitter.com/JNGPKMayV5— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.
Путин подарил полку конной полиции орловского рысака по кличке "Золотой луч" pic.twitter.com/vJKvD2F3FE— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2019 г.
оно следит за тобой!#карикатура від #Petrenko https://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/ViaTlK6ljq— #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) 7 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, на этом же мероприятии с Путиным произошел еще один конфуз: конь прокатил его задом наперед.
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