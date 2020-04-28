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28 апреля • обновлено в 21:41
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Сеть позабавил засыпающий под голос Путина российский премьер. Видео

1.6т
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В сети появилось видео с якобы засыпающим премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время речи президента Владимира Путина.

Кадры, опубликованные в Twitter, позабавили россиян (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Медведев заразил!" Сеть позабавил засыпающий под голос Путина российский премьер

"Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил", – сказано в комментарии к видео.

Пользователей позабавил ролик, многие вспомнили подобную историю с Дмитрием Медеведевым, когда тот еще возглавлял правительство: "Я не сплю, я медленно моргаю...", "Должность такая – "Спящий", "Мишутка его покусал, когда беднягу от кресла отдирали".

"Медведев заразил!" Сеть позабавил засыпающий под голос Путина российский премьер
"Медведев заразил!" Сеть позабавил засыпающий под голос Путина российский премьер

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2015 года пользователи соцсетей "потроллили" премьер-министра России Дмитрия Медведева, который якобы спал во время выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Дмитрий Медведев Михаил Мишустин Владимир Путин
Место
Россия
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