В сети появилось видео с якобы засыпающим премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время речи президента Владимира Путина.
Кадры, опубликованные в Twitter, позабавили россиян (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).
"Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил", – сказано в комментарии к видео.
Пользователей позабавил ролик, многие вспомнили подобную историю с Дмитрием Медеведевым, когда тот еще возглавлял правительство: "Я не сплю, я медленно моргаю...", "Должность такая – "Спящий", "Мишутка его покусал, когда беднягу от кресла отдирали".
Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил))) pic.twitter.com/Ti4Cy0vmQA— Жизнь в России (@RussianLifes) April 28, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2015 года пользователи соцсетей "потроллили" премьер-министра России Дмитрия Медведева, который якобы спал во время выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием.
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