У мережі з'явилося відео з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, який нібито засинає під час промови президента Володимира Путіна.

Кадри, опубліковані у Twitter, потішили росіян (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Мішустін засинає, поки слухає Путіна. Його, напевно, Медведєв заразив", – ідеться в коментарі до відео.

Користувачів потішив ролик, багато хто пригадав подібну історію з Дмитром Медеведєвим, коли той іще очолював уряд: "Я не сплю, я повільно моргаю...", "Посада така – "Сплячий", "Мішутка його покусав, коли бідолаху від крісла віддирали".

Мішустін засинає, поки слухає Путіна. Його напевно Медведєв заразив))) pic.twitter.com/Ti4Cy0vmQA - Життя в Росії (@RussianLifes) April 28, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2015 року користувачі соцмереж "потролили" прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, який нібито спав під час виступу Володимира Путіна перед Федеральними зборами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!