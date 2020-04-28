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28 квітня • оновлено в 22:03
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Мережу потішив російський прем'єр, який засинає під голос Путіна. Відео

2.2т
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У мережі з'явилося відео з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, який нібито засинає під час промови президента Володимира Путіна.

Кадри, опубліковані у Twitter, потішили росіян (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Медведєв заразив!" Мережу потішив російський прем'єр, який засинає під голос Путіна

"Мішустін засинає, поки слухає Путіна. Його, напевно, Медведєв заразив", – ідеться в коментарі до відео.

Користувачів потішив ролик, багато хто пригадав подібну історію з Дмитром Медеведєвим, коли той іще очолював уряд: "Я не сплю, я повільно моргаю...", "Посада така – "Сплячий", "Мішутка його покусав, коли бідолаху від крісла віддирали".

"Медведєв заразив!" Мережу потішив російський прем'єр, який засинає під голос Путіна
"Медведєв заразив!" Мережу потішив російський прем'єр, який засинає під голос Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2015 року користувачі соцмереж "потролили" прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, який нібито спав під час виступу Володимира Путіна перед Федеральними зборами.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Дмитро Медведєв Михайло Мішустін Володимир Путін
Місце
Росія
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