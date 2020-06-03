Личный аккаунт в Twitter Дмитрия Рогозина стал страницей возглавляемой им госкорпорации "Роскосмос", однако посты, в которых россиянин делал неоднозначные высказывания, остались видны в ленте.

Таким образом на странице с названием "Государственная корпорация РОСКОСМОС" сохранились анекдоты о любви россиян к выпивке и шутки о бывшем президенте США Бараке Обаме, заявления, что "Запад рухнет из-за геев и ИГИЛ" и что быть в одном окопе с "защитниками" оккупированного Славянска – это счастье.

Дмитрий Рогозин РБК

Twitter-страницу Рогозина переименовали 3 июня. Представители госкорпорации на запрос "РИА Новости" пояснили: "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы".

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Прежний официальный аккаунт "Роскосмоса" компания удалять не стала, но у него гораздо меньше подписчиков: 153 тысячи против 766 тысяч у "нового".

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Твит удалил случайно. Ельцина считаю предателем. Всегда так считал и голосовал в Комиссии по его импичменту в 1999 году за его отставку и осуждение. — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) May 31, 2020

Эта фуражка Младича всегда со мной. С 1995 г. Сегодня к ней добавились эти две открытки. Больше года они шли до меня pic.twitter.com/ZaJoG9IFDa — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) December 11, 2015

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил NASA с успешной стыковкой американского космического корабля Crew Dragon с МКС, отреагировав на шутку Илона Маска про батут.

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