Персональний акаунт у Twitter Дмитра Рогозіна став сторінкою очолюваної ним держкорпорації "Роскосмос", однак пости, в яких росіянин робив неоднозначні висловлювання, залишилися видимими у стрічці.

Так, на сторінці з назвою "Государственная корпорация РОСКОСМОС" збереглися анекдоти про любов росіян до випивки і жарти про колишнього президента США Барака Обаму, заяви, що "Захід упаде через геїв та ІДІЛ" і що бути в одному окопі із "захисниками" окупованого Слов'янська – це щастя.

Дмитро Рогозін РБК

Twitter-сторінку Рогозіна перейменували 3 червня. Представники держкорпорації на запит "РИА Новости" пояснили: "Принципово важливі публікації пресслужби ми і так із генеральним директором погоджуємо, тому немає сенсу вести дві паралельні сторінки".

Скріншот

Колишній офіційний акаунт "Роскосмосу" компанія видаляти не стала, але у нього набагато менше фоловерів: 153 тисячі проти 766 тисяч у "нового".

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Твіт видалив випадково. Єльцина вважаю зрадником. Завжди так вважав і голосував у Комісії з його імпічменту в 1999 році за його відставку і осуд. - Державна корпорація Роскосмос (@Rogozin) May 31, 2020

Ця кашкет Младича завжди зі мною. З 1995 р Сьогодні до неї додалися ці дві листівки. Більше року вони йшли до мене pic.twitter.com/ZaJoG9IFDa - Державна корпорація Роскосмос (@Rogozin) December 11, 2015

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав NASA з успішним зістикуванням американського космічного корабля Crew Dragon із МКС, відреагувавши на жарт Ілона Маска про батут.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.