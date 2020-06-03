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3 червня • оновлено в 23:38
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Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

1.8т
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Персональний акаунт у Twitter Дмитра Рогозіна став сторінкою очолюваної ним держкорпорації "Роскосмос", однак пости, в яких росіянин робив неоднозначні висловлювання, залишилися видимими у стрічці.

Так, на сторінці з назвою "Государственная корпорация РОСКОСМОС" збереглися анекдоти про любов росіян до випивки і жарти про колишнього президента США Барака Обаму, заяви, що "Захід упаде через геїв та ІДІЛ" і що бути в одному окопі із "захисниками" окупованого Слов'янська – це щастя.

Дмитро Рогозін

Дмитро Рогозін

РБК

Twitter-сторінку Рогозіна перейменували 3 червня. Представники держкорпорації на запит "РИА Новости" пояснили: "Принципово важливі публікації пресслужби ми і так із генеральним директором погоджуємо, тому немає сенсу вести дві паралельні сторінки".

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Колишній офіційний акаунт "Роскосмосу" компанія видаляти не стала, але у нього набагато менше фоловерів: 153 тисячі проти 766 тисяч у "нового".

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Рогозін віддав "Роскомосу" блог у Twitter зі скандальними постами. Фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін привітав NASA з успішним зістикуванням американського космічного корабля Crew Dragon із МКС, відреагувавши на жарт Ілона Маска про батут.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Дмитро Рогозін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії курйоз соцмережі Twitter Роскосмос
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