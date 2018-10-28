''Раздуло, как шар!'' В сети подметили нюанс во внешности Путина

Совместное фото президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Турции Режепом Тайипом Эрдоганом вызвало насмешки в сети.

Так, фото показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Саммит в Стамбуле: Париж и Берлин поспорили с Анкарой и Москвой про Дамаск", - подписал он снимки.

На всех опубликованных изображениях выражение лица Путина весьма неоднозначное. Пользователи отметили, что он выглядит расстроенным и надутым.

Саммит в Стамбуле: Париж и Берлин поспорили с Анкарой и Москвой про Дамаскhttps://t.co/y3kR4IxfT4 pic.twitter.com/gBO2LQmmSD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 октября 2018 г.

Некоторым даже показалось, что это последствие частых инъекций ботокса. "Раздуло, как шар!", "Ботоксная кукла!" - смеются россияне в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Турцию Путин вызвал очередные насмешки в свою адрес из-за роста.