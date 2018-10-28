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''Раздуло, как шар!'' В сети подметили нюанс во внешности Путина

13.5тЧитать материал на украинском

Совместное фото президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Турции Режепом Тайипом Эрдоганом вызвало насмешки в сети.

Так, фото показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Саммит в Стамбуле: Париж и Берлин поспорили с Анкарой и Москвой про Дамаск", - подписал он снимки.

На всех опубликованных изображениях выражение лица Путина весьма неоднозначное. Пользователи отметили, что он выглядит расстроенным и надутым.

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Некоторым даже показалось, что это последствие частых инъекций ботокса. "Раздуло, как шар!", "Ботоксная кукла!" - смеются россияне в комментариях.

''Раздуло, как шар!'' В сети подметили нюанс во внешности Путина
''Раздуло, как шар!'' В сети подметили нюанс во внешности Путина
''Раздуло, как шар!'' В сети подметили нюанс во внешности Путина
''Раздуло, как шар!'' В сети подметили нюанс во внешности Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита в Турцию Путин вызвал очередные насмешки в свою адрес из-за роста.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Карликовое, старое, плешивое, ботоксное, закомплексованное пуйло на лабутенах - фу какая мерзость!
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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Какая отвратительная, ботоксная-рожа! Короче-ХУЙЛО!!!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Про Путина на Обозе пишут раз в десять больше, чем про Порошенко. Хохлы, неужели ваш собственный президент такое ничтожество, что про него и сказать-то нечего? Или по принципу -"про президента либо хорошо, либо ничего" - приходится выбирать "ничего"?
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