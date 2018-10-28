''Роздуло, як кулю!'' У мережі підмітили нюанс у зовнішності Путіна

Спільне фото президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном і главою Туреччини Режепом Тайіпом Ердоганом викликало глузування в мережі.

Так, фото показав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Саміт у Стамбулі: Париж і Берлін посперечалися з Анкарою і Москвою про Дамаск", - підписав він знімки.

На всіх опублікованих зображеннях вираз обличчя Путіна вельми неоднозначний. Користувачі відзначили, що він виглядає засмученим і надутим.

Саміт в Стамбулі: Париж і Берлін посперечалися з Анкарою і Москвою про Дамаск https://t.co/y3kR4IxfT4 pic.twitter.com/gBO2LQmmSD - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 27 жовтня 2018 р

Деяким навіть здалося, що це наслідок частих ін'єкцій ботокса. "Роздуло, як кулю!", "Ботоксна лялька!" - сміються росіяни у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту до Туреччини Путін викликав чергові глузування на свою адресу через зріст.