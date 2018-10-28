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''Роздуло, як кулю!'' У мережі підмітили нюанс у зовнішності Путіна

7.2тЧитати матеріал російською

Спільне фото президента Росії Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном і главою Туреччини Режепом Тайіпом Ердоганом викликало глузування в мережі.

Так, фото показав у своєму Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Саміт у Стамбулі: Париж і Берлін посперечалися з Анкарою і Москвою про Дамаск", - підписав він знімки.

На всіх опублікованих зображеннях вираз обличчя Путіна вельми неоднозначний. Користувачі відзначили, що він виглядає засмученим і надутим.

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Деяким навіть здалося, що це наслідок частих ін'єкцій ботокса. "Роздуло, як кулю!", "Ботоксна лялька!" - сміються росіяни у коментарях.

''Роздуло, як кулю!'' У мережі підмітили нюанс у зовнішності Путіна
''Роздуло, як кулю!'' У мережі підмітили нюанс у зовнішності Путіна
''Роздуло, як кулю!'' У мережі підмітили нюанс у зовнішності Путіна
''Роздуло, як кулю!'' У мережі підмітили нюанс у зовнішності Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час візиту до Туреччини Путін викликав чергові глузування на свою адресу через зріст.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Карликовое, старое, плешивое, ботоксное, закомплексованное пуйло на лабутенах - фу какая мерзость!
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Днепр Андрей
Днепр Андрей
Какая отвратительная, ботоксная-рожа! Короче-ХУЙЛО!!!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Про Путина на Обозе пишут раз в десять больше, чем про Порошенко. Хохлы, неужели ваш собственный президент такое ничтожество, что про него и сказать-то нечего? Или по принципу -"про президента либо хорошо, либо ничего" - приходится выбирать "ничего"?
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