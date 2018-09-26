''Распнут в трусиках'': в России у всех на виду нашли ''Правый сектор''

В российском Челябинске во дворце пионеров над одной из секций зала заметили надпись "Правый сектор".

Соответствующую фотографию опубликовал руководитель пресс-службы украинской организации с одноименным названием Артем Скоропадский на своей странице в Facebook.

"Дворец пионеров, город Челябинск, Российская Федерация", – подписал он под снимком, чем вызвал со стороны пользователей шутки.

Речь на стене идет о секциях, на которые поделен зал. Но в сети посмеялись над другим контекстом. Как известно, украинская организация "Правый сектор" запрещена в России. Более того, официальные представители этой страны и ярые пропагандисты неоднократно запугивали украинцами рядовой люд РФ.

"Запрещен в РФ. Ряды демонтировать! Стену закрасить", "Штаб организации?" – "Будущий", "Ползучее наступление", "Молния: В Челябинске проводит заседание "Правый сектор", "Не зиганул на входе - распнут в трусиках", "Под креслами визитки Яроша. Проверьте", – пошутили в сети над надписью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России устроили скандал из-за магазина одежды с символикой "Правого сектора" в центре Москвы.