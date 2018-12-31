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Привет от Путина: оккупанты отличились новым маразмом о Крымском мосте

6.8тЧитать материал на украинском

В России сняли поздравление граждан с Новым годом от имени Крымского моста.

Видео появилось на YouTube-канале прокремлевского портала "Керчь ИНФО" 31 декабря (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца). Также россиян поздравили строители сооружения.

Мост, нарисованный в мультипликационном стиле, пожелал жителям РФ красивой жизни, как его арки, здоровья крепкого, как его сваи, и друзей надежных, как его опоры.

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Привет от Путина: оккупанты отличились новым маразмом о Крымском мосте

Скрин видео

Также Крымский мост сказал, что следующий год для России будет ярким, так как намечается открытие его железнодорожной части.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Крымский моствидеоНовый год-2019Новый год
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шо, банделоги, пучит вас от КрымНАШ? Наизнанку выворачивает? А поздно! Поезд ушёл! Крым уехал! НАВСЕГДА! Прочувствуйте это всей вашей бандеровской душонкой! Скачите... дебилы... Такой уголок планеты просрать...
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Makc Махов
Makc Махов
Мост так и сказал, чайки и дельфины атакуют, но фюрер сказал ты же не хуй, стоял и будешь стоять, пока льды не разнесут! 😅😀😆😜😜😁🖕🏼🇷🇺
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Троллинг хохлов 80го уровня.
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Makc Махов
Makc Махов
Вартанов Жорик, дыбилизм Кацапов 99 го уровня! Фюрер Хуйлопутин срежиссировал! 😅😀😆😜😜😁🖕🏼🖕🏼🇷🇺
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