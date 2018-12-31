Привет от Путина: оккупанты отличились новым маразмом о Крымском мосте

В России сняли поздравление граждан с Новым годом от имени Крымского моста.

Видео появилось на YouTube-канале прокремлевского портала "Керчь ИНФО" 31 декабря (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца). Также россиян поздравили строители сооружения.

Мост, нарисованный в мультипликационном стиле, пожелал жителям РФ красивой жизни, как его арки, здоровья крепкого, как его сваи, и друзей надежных, как его опоры.

Скрин видео

Также Крымский мост сказал, что следующий год для России будет ярким, так как намечается открытие его железнодорожной части.

Как писал OBOZREVATEL: