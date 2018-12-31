Привет от Путина: оккупанты отличились новым маразмом о Крымском мосте

В России сняли поздравление граждан с Новым годом от имени Крымского моста.
Видео появилось на YouTube-канале прокремлевского портала "Керчь ИНФО" 31 декабря (чтобы посмотреть ролик, доскрольте страницу до конца). Также россиян поздравили строители сооружения.
Мост, нарисованный в мультипликационном стиле, пожелал жителям РФ красивой жизни, как его арки, здоровья крепкого, как его сваи, и друзей надежных, как его опоры.
Скрин видео
Также Крымский мост сказал, что следующий год для России будет ярким, так как намечается открытие его железнодорожной части.
Как писал OBOZREVATEL:
от незаконно построенного оккупантами Крымского моста съехал в воду фрагмент пролета железнодорожной части;
оккупанты списали инцидент на неисправную технику;
вероятно, ЧП произошло из-за того, что руководство решило ускорить темпы строительства и упростило правила проведения работ;
проектировщик мостов Георгий Росновский пояснил, почему Крымский мост нельзя считать безопасным.
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