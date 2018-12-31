Привіт від Путіна: окупанти відзначилися новим маразмом про Кримський міст

У Росії зняли привітання для громадян із Новим роком від імені Кримського моста.

Відео з'явилося на YouTube-каналі прокремлівського порталу "Керчь ИНФО" 31 грудня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця). Також росіян привітали будівельники споруди.

Міст, намальований у мультиплікаційному стилі, побажав жителям РФ красивого життя, як його арки, здоров'я міцного, як його палі, та друзів надійних, як його опори.

Скрін відео

Також Кримський міст сказав, що наступний рік для Росії буде яскравим, оскільки планується відкриття його залізничної частини.

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