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Привіт від Путіна: окупанти відзначилися новим маразмом про Кримський міст

12.8тЧитати матеріал російською

У Росії зняли привітання для громадян із Новим роком від імені Кримського моста.

Відео з'явилося на YouTube-каналі прокремлівського порталу "Керчь ИНФО" 31 грудня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця). Також росіян привітали будівельники споруди.

Міст, намальований у мультиплікаційному стилі, побажав жителям РФ красивого життя, як його арки, здоров'я міцного, як його палі, та друзів надійних, як його опори.

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Привіт від Путіна: окупанти відзначилися новим маразмом про Кримський міст

Скрін відео

Також Кримський міст сказав, що наступний рік для Росії буде яскравим, оскільки планується відкриття його залізничної частини.

Як писав OBOZREVATEL :

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Теги
Кримський міствидеоНовий рік-2019Новий рік
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кацман Саша
кацман Саша
Смерть кремлеботокацапу обыкновенному или же (kacapikus putino члено врот beriticus)
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Makc Махов
Makc Махов
Кацапы припизденыйе и в 2019 году! Год начался, а Кацап в галифуу уже в Оливье мордой валяецца! 😅😀😆😜😁🖕🏼🇷🇺
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Язин Михаил
Язин Михаил
Еще мост послал на хуй хохлов
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