"Він ще й готує!" Путін розсмішив своїми пельменями

Президент РФ Володимир Путін під час державного візиту до Китаю "пригостив" главу КНР Сі Цзіньпіна приготованими власноруч млинцями і пельменями.

Відео, на якому знято, як Путін готує китайські делікатеси - фаршировані млинці і "пельмені" гоубулі - опублікував на своїй сторінці в Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов.

"Смачно? Тому що я готував", - пожартував глава РФ.

"Я готував": Путін пригощає Сі млинцями і пельменями pic.twitter.com/6gTOf26kIL - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 червня 2018 р.

"Я готував, із санкціоночки. Шкода тільки, що з-під бульдозера млинці й виходять, але, якщо сякнутися і загорнути, виходить пельмень. Жри, дорогий, тільки гроші мені давай", - зазначив один із коментаторів під роликом.

Інші інтернет-користувачі також висміяли вчинок Путіна.

"Господарочка", "Французький манікюр прекрасний", "Чому млинці не з лопати? Непорядок", "З Новачком?" "Ну й логіка! Путін у Китаї, готують китайські кухарі, а в підсумку пригощає Путін", "Може, йому поміняти кваліфікацію, хоч якась користь буде", - відзначають у мережі.

"Сам уже як ботоксний пельмень. Воно ще й готує тепер. Коли він уже в прямому ефірі буде запліднювати корів і приймати пологи у свиноматок?" - відреагував на те, що відбувається, український політолог і блогер Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.

Раніше OBOZREVATEL писав, як на Заході висміяли президента РФ Володимира Путіна через кота по кличці Місток.