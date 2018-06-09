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"Він ще й готує!" Путін розсмішив своїми пельменями

3.4тЧитати новину російською

Президент РФ Володимир Путін під час державного візиту до Китаю "пригостив" главу КНР Сі Цзіньпіна приготованими власноруч млинцями і пельменями.

Відео, на якому знято, як Путін готує китайські делікатеси - фаршировані млинці і "пельмені" гоубулі - опублікував на своїй сторінці в Twitter російський журналіст Дмитро Смирнов.

"Смачно? Тому що я готував", - пожартував глава РФ.

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"Я готував, із санкціоночки. Шкода тільки, що з-під бульдозера млинці й виходять, але, якщо сякнутися і загорнути, виходить пельмень. Жри, дорогий, тільки гроші мені давай", - зазначив один із коментаторів під роликом.

Інші інтернет-користувачі також висміяли вчинок Путіна.

"Господарочка", "Французький манікюр прекрасний", "Чому млинці не з лопати? Непорядок", "З Новачком?" "Ну й логіка! Путін у Китаї, готують китайські кухарі, а в підсумку пригощає Путін", "Може, йому поміняти кваліфікацію, хоч якась користь буде", - відзначають у мережі.

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"Сам уже як ботоксний пельмень. Воно ще й готує тепер. Коли він уже в прямому ефірі буде запліднювати корів і приймати пологи у свиноматок?" - відреагував на те, що відбувається, український політолог і блогер Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.

Раніше OBOZREVATEL писав, як на Заході висміяли президента РФ Володимира Путіна через кота по кличці Місток.

Особи
Володимир ПутінСі Цзіньпін
Місце
Китай
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Товарищ Си,какой же ты поц!Ушлепок был у тебя в руках-грохнул бы мудака и все до Урала-Китай!Пару армий НОАК быстро научили бы кацапов щуриться и элементарному:"Нихао".
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Русский Солдат
Русский Солдат
Завидуют свидурни россиянам, что у них такой президент: мужественный, умный, сильный, хладнокровный, спортивный. На свою пьянь и попрошайку посмотрят и зло берет. Но терпите, другого вы пока не достойны.
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Д Алексей
Д Алексей
Русский Солдат, или еще https://www.youtube.com/watch?v=fIllvYELj88 , мне интересно твое мнение, а что не правда в этом видео ???
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Д Алексей
Д Алексей
Русский Солдат, смотрим и пытаемся понять, если есть чем - Россия провинция Китая https://www.youtube.com/watch?v=XOake8pxo1I
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Красава!
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Д Алексей
Д Алексей
Иванов Сергей, угу https://www.youtube.com/watch?v=dGvA19C92go
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