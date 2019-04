"Ни к чему убивать или умирать за кого-то": Путин, Трамп и Ким Чен Ын спели песню о мире. Видеофакт

Президент России Владимир Путин вместе с мировыми лидерами спел знаменитую песню Джона Леннона Imagine.

Именно такой клип, созданный с помощью искусственного интеллекта, появился в Youtube Canny.

"Nothing to kill or die for (Ни к чему убивать или умирать за кого-то - Ред.)", — поет Путин строки хита. Вместе с ним слова песни исполняют президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-глава Америки Барак Обама, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава КНДР Ким Чен Ын и другие.

Как известно, в песне поется о людях, живущих в мире без войн, без разных религий и деления на богатых и бедных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель МИД РФ Мария Захарова спела на банкете песню о партизанах.

