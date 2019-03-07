Пьяная Захарова спела на банкете в российском МИДе песню о партизанах: видеофакт

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова похвасталась видео с пьяными танцами и песнями в стенах министерства.

На одном из роликов в Facebook сама "права рука" Лаврова поет итальянскую песню о партизанах "Белла чао".

"Сегодня был брифинг, который перетек в масленицу с иностранными корреспондентами, затем корпоратив по случаю 8 марта в исполнении мужчин Департамента информации и печати, а завершается всё проводами сотрудников пресс-центра в длительную загранкомандировку. На струнных - журналист из Эквадора. Ну, а в конце все вместе исполнили "Bella ciao" и весь репертуар борцов за независимость Латинской Америки. И ведь это праздник ещё не начинался", - похвасталась Захарова в соцсети.

Мария Захарова Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарову высмеяли за новое нелепое фото.

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