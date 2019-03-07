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Пьяная Захарова спела на банкете в российском МИДе песню о партизанах: видеофакт

10.8тЧитать материал на украинском

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова похвасталась видео с пьяными танцами и песнями в стенах министерства.

На одном из роликов в Facebook сама "права рука" Лаврова поет итальянскую песню о партизанах "Белла чао".

"Сегодня был брифинг, который перетек в масленицу с иностранными корреспондентами, затем корпоратив по случаю 8 марта в исполнении мужчин Департамента информации и печати, а завершается всё проводами сотрудников пресс-центра в длительную загранкомандировку. На струнных - журналист из Эквадора. Ну, а в конце все вместе исполнили "Bella ciao" и весь репертуар борцов за независимость Латинской Америки. И ведь это праздник ещё не начинался", - похвасталась Захарова в соцсети.

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Мария Захарова

Мария Захарова

Скрин видео

Пьяная Захарова спела на банкете в российском МИДе песню о партизанах: видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарову высмеяли за новое нелепое фото.

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Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Теги
Новости России8 Марта
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Комментарии
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Смешно
4
Интересно
10
Печально
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Перепил Недо
Перепил Недо
Ну, а в конце все вместе исполнили "Bella ciao" и весь репертуар борцов за независимость Латинской Америки. И ведь это праздник ещё не начинался". Ну теперь благодаря пьяной болтовне Машки всем должно стать ясно что сталинский террористический Коминтерн жив и процветает. Скоро вся Латинская Америка превратится в полигон для воплощения античеловеческих, левопопулистских идей,возможных в мозгах ордынских жаб.
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Гаврилов Александр
Гаврилов Александр
Махал Махалыч, Согласен, отметь 8 марта с головой в кастрюле.
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Гаврилов Александр
Гаврилов Александр
Желаю всем женщинам (и мужчинам) Украины, отметить 8 МАРТА, как Мария Захарова и компания, песнями и плясками, в лучших традиция "совка".
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Гаврилов Александр, оставь себе, ебанько
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