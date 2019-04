"Ні до чого вбивати або вмирати за будь-кого": Путін, Трамп і Кім Чен Ин заспівали пісню про мир. Відеофакт

Президент Росії Володимир Путін разом зі світовими лідерами заспівав знамениту пісню Джона Леннона Imagine.

Саме такий кліп, створений за допомогою штучного інтелекту, з'явився в Youtube Canny.

"Nothing to kill or die for (Ні до чого вбивати або вмирати за будь-кого - Ред.)", - співає Путін рядки хіта. Разом із ним слова пісні виконують президент США Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, екс-глава Америки Барак Обама, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, глава КНДР Кім Чен Ин та інші.

Як відомо, в пісні співається про людей, що живуть у світі без воєн, без різних релігій і ділення на багатих і бідних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник МЗС РФ Марія Захарова заспівала на банкеті пісню про партизанів.

