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"Ні до чого вбивати або вмирати за будь-кого": Путін, Трамп і Кім Чен Ин заспівали пісню про мир. Відеофакт

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Президент Росії Володимир Путін разом зі світовими лідерами заспівав знамениту пісню Джона Леннона Imagine.

Саме такий кліп, створений за допомогою штучного інтелекту, з'явився в Youtube Canny.

"Nothing to kill or die for (Ні до чого вбивати або вмирати за будь-кого - Ред.)", - співає Путін рядки хіта. Разом із ним слова пісні виконують президент США Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, екс-глава Америки Барак Обама, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, глава КНДР Кім Чен Ин та інші.

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"Ні до чого вбивати або вмирати за будь-кого": Путін, Трамп і Кім Чен Ин заспівали пісню про мир. Відеофакт

Як відомо, в пісні співається про людей, що живуть у світі без воєн, без різних релігій і ділення на багатих і бідних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше представник МЗС РФ Марія Захарова заспівала на банкеті пісню про партизанів.

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Особи
Володимир ПутінДональд ТрампКім Чен ИнБіньямін НетаньягуБарак Обама
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