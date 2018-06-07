"Мы - банановая республика?" В сети показали "неудобные" вопросы к Путину

В сети опубликовали кадры с вопросами президенту РФ Владимиру Путину, которые ему задали во время "прямой линии", но на которые он так и не ответил.

В частности зрителей интересовало, почему в России бананы в два раза дешевле яблок.

"Мы что, банановая республика?" - спросили россияне.

Некоторые поинтересовались, почему оппозиционера Алексея Навального не зарегистрировали кандидатом в президенты?

"Вы столько лет уже у власти. Вам не кажется, что у нас уже монархия?" - задали вопрос телезрители.

Еще один вопрос, который остался без ответа, касался войны на Донбассе.

"Почему у этой страны есть деньги на танки, бомбы, самолеты, пулеметы и нет денег на человека?" - спросили россияне.

Отметим, что "прямая линия" длилась более четырех часов, а всего к президенту РФ написали почти 2 млн вопросов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин во время "прямой линии" назвал украинцев и россиян "одним народом" с общим будущим.