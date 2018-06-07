"Ми - бананова республіка?" У мережі показали "незручні" питання до Путіна

У мережі опублікували кадри з питаннями президенту РФ Володимиру Путіну, які йому поставили під час "прямої лінії", але на які він так і не відповів.

Зокрема глядачів цікавило, чому в Росії банани в два рази дешевше яблук.

"Ми що, бананова республіка?" - запитали росіяни.

Деякі поцікавилися, чому опозиціонера Олексія Навального не зареєстрували кандидатом в президенти?

"Ви стільки років вже при владі. Вам не здається, що у нас вже монархія?" - поставили запитання телеглядачі.

Ще одне питання, яке залишилося без відповіді, стосувався війни на Донбасі.

"Чому у цієї країни є гроші на танки, бомби, літаки, кулемети і немає грошей на людину?" - запитали росіяни.

Відзначимо, що "пряма лінія" тривала більше чотирьох годин, а всього до президента РФ написали майже 2 млн питань.

OBOZREVATEL пропонує вам почитати деякі з них:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін під час "прямої лінії" назвав українців і росіян "одним народом" зі спільним майбутнім.