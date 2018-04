Ловит сигналы КГБ? Трамп оконфузился с собственным зонтом

Президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию по возвращении в Вашингтон из Мичигана: от сильного ветра во время выхода из самолета его зонт вывернуло в другую сторону (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, на авиабазе Эндрюс ему пришлось сражаться с порывом стихии, когда Трамп спускался по трапу самолета. От мощного ветра его зонт вывернулся, но американский президент все равно гордо нес его высоко поднятым над головой, пишет Daily Mail.

Порывы чуть не вырвали зонт из рук Трампа, а уже на спуске с трапа сломанный зонт забрал один из встречающих его офицеров. Президент сделал вид, что ничего не произошло.

Пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить над президентом Соединенных Штатов из-за неловкой ситуации и написали, что "даже природа его не любит". Некоторые из них похвалили политика за то, что, несмотря на шквалистый ветер, его прическа не пострадала. Также в комментариях предположили, что Трамп таким образом "ловит сигнал КГБ", так как вывернутый зонт внешне напоминает антену.

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV