Ловит сигналы КГБ? Трамп оконфузился с собственным зонтом

Президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию по возвращении в Вашингтон из Мичигана: от сильного ветра во время выхода из самолета его зонт вывернуло в другую сторону (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Так, на авиабазе Эндрюс ему пришлось сражаться с порывом стихии, когда Трамп спускался по трапу самолета. От мощного ветра его зонт вывернулся, но американский президент все равно гордо нес его высоко поднятым над головой, пишет Daily Mail.

Порывы чуть не вырвали зонт из рук Трампа, а уже на спуске с трапа сломанный зонт забрал один из встречающих его офицеров. Президент сделал вид, что ничего не произошло.

Дональд Трамп с вывернутым зонтом AFP

Пользователи соцсетей не упустили возможности пошутить над президентом Соединенных Штатов из-за неловкой ситуации и написали, что "даже природа его не любит". Некоторые из них похвалили политика за то, что, несмотря на шквалистый ветер, его прическа не пострадала. Также в комментариях предположили, что Трамп таким образом "ловит сигнал КГБ", так как вывернутый зонт внешне напоминает антену.

Дональд Трамп с вывернутым зонтом AFP

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Дональд Трамп с вывернутым зонтом AFP

Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV — Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп во время визита в Западную Вирджинию попал под сильный ветер, который растрепал ему волосы. Кадры со "сбегающими волосами Трампа" вскоре стали хитом социальных сетей.

Также, как сообщал "Обозреватель", в феврале 2018 года камеры журналистов сняли, как сильные порывы ветра оголили скальп президента США Дональда Трампа, подняв его расчесанные пряди прямо в воздух. Конфуз произошел, когда глава Белого дома поднимался по ступенькам на борт самолета ВВС.