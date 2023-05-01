Легендарный 'Чмон' снова в строю: в соцсетях за него обещают пачку пельменей. Фото

Оккупант Андрей Рязанцев, известный в украинской Сети как "Чмоня" из одноименного мема, попал на фронт через неделю после обмена. За живого Чмоню объявили награду – пачку пельменей.

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Об этом сообщила сестра Чмони Светлана. В сети распространились скриншоты переписки с девушкой, где она рассказывает про дальнейшую судьбу брата.

Светлана общалась в переписке с украинцами, которым и сообщила о том, что ее брат снова отправился на фронт. Примечательно, что для этого был создан фейковый аккаунт россиянина.

"Выяснились интересные подробности о судьбе "Чмони" после обмена. Как видим, отдохнуть Андрею не то чтобы удалось. Неделю подлечили и снова в бесславные ряды второй армии мира", – говорится в сообщении.

Она сообщила, что после второй "командировки" на передовую, ее брату не дали отпуск домой, и он только иногда приезжает во временно оккупированный Донецк для лечения.

Кроме того, сообщество объявило награду тем, кто схватит его в плен – пачку русских пельменей "Малютки".

Напомним, что оккупант "Чмоня" стал новым мемом в сети. Пользователи монтируют видео, где фотошопят его в разные сцены и обстоятельства, повторяют образ и шутят над попыткой захватить Украину. Ролики с хештегом "Чмоня" набрали уже более 40 миллионов просмотров в TikTok.

Как сообщал OBOZREVATEL, педагог-оккупант из Горловки Андрей Рязанцев по прозвищу "Чмоня" попал под обмен пленными. Уроженца Донеччины, которого захватили еще 1 марта, обменяли на украинских защитников.

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