Лаврова заставили есть мяч в день рождения

Главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в Японию поздравили с Днем рождения.

Как пишет на своей странице в Facebook его пресс-секретарь Мария Захарова, глава МИД Японии Синдзо Абэ преподнес своему российскому колеге праздничный торт в виде футбольного мяча.

facebook.com/maria.zakharova

"Визит в Токио проходит в День рождения Сергея Лаврова. Японский министр тепло поздравил российского коллегу, завершив рабочий ланч праздничным тортом в виде футбольного мяча. Лавров в долгу не остался и подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018", - пишет Захарова.

facebook.com/maria.zakharova

Как сообщал "Обозреватель", после своего падения на форуме "Россия — страна возможностей" Лавров стал героем фотожаб.