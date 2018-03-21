Лаврова змусили їсти м'яч у день народження

Главу МЗС Росії Сергія Лаврова під час візиту до Японії привітали з днем народження.

Як пише на своїй сторінці в Facebook його прес-секретар Марія Захарова, глава МЗС Японії Сіндзо Абе підніс своєму російському колезі святковий торт у вигляді футбольного м'яча.

facebook.com/maria.zakharova

"Візит у Токіо проходить на день народження Сергія Лаврова. Японський міністр тепло привітав російського колегу, завершивши робочий ланч святковим тортом у вигляді футбольного м'яча. Лавров у боргу не залишився і подарував колезі офіційний м'яч ЧС-2018", - пише Захарова.

facebook.com/maria.zakharova

Як повідомляв "Обозреватель", після свого падіння на форумі "Росія - країна можливостей" Лавров став героєм фотожаб.