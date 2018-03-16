Лошадь на льду: "встающий с колен" Лавров стал героем фотожаб

Падение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перед выступлением на форуме "Россия — страна возможностей" стало поводом для шуток в сети.

"Обозреватель" собрал для вас лучшие реакции и мемы.

Не обошлось без вариаций на тему Путина.

Главу российского МИД "записали" в спортсмены.

Польователи припомнили и другие "косяки" Лаврова, а также ситуацию с отравлением экс-сотрудника ГРУ Скрипаля.

Пользователи увидели некий символизм в том, что Лавров "вставал с колен".

Вспомнилась и высылка российских дипломатов из Великобритании.

Как сообщал "Обозреватель", Лавров упал, поднимаясь на сцену для выступления на форуме "Россия — страна возможностей".