Куда крутится кот? Пользователи сети "сломали голову" над новой иллюзией

Мировая паутина ломает голову над новой иллюзией вращающегося кота, которая разделила пользователей на два лагеря.

Ролик был размещен в приложении TikTok и разошелся в Twitter. Он представляет собой видео с проекцией кота, которая постоянно крутится: одни люди считают, что по часовой стрелке, другие – что против. Это и вызвало непрекращающиеся споры в интернете.

"Конечно! Это старый трюк с мозгом. Усилием воли можно заставить её вращаться в любую сторону", "А мне кажется и по и против", "Если смотреть сверху - по часовой , если снизу - против", – строят догадки пользователи.

Интернет спорит о новой иллюзии Скриншот

Скриншот

Скриншот

Весь интернет ломает голову над новой иллюзией.



Вращающийся котик разделил пользователей соцсетей на два лагеря: одни считают, что животное движется по часовой стрелке, другие - против. А вы решили эту загадку? pic.twitter.com/C6vDXMiMH9 — ВЕСТИ (@vesti_news) January 17, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети разделила оптическая иллюзия с человеком на качелях. Вопрос вызвало направление лица человека.

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