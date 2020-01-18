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18 января • обновлено в 04:20
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Куда крутится кот? Пользователи сети "сломали голову" над новой иллюзией

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Мировая паутина ломает голову над новой иллюзией вращающегося кота, которая разделила пользователей на два лагеря.

Ролик был размещен в приложении TikTok и разошелся в Twitter. Он представляет собой видео с проекцией кота, которая постоянно крутится: одни люди считают, что по часовой стрелке, другие – что против. Это и вызвало непрекращающиеся споры в интернете.

"Конечно! Это старый трюк с мозгом. Усилием воли можно заставить её вращаться в любую сторону", "А мне кажется и по и против", "Если смотреть сверху - по часовой , если снизу - против", – строят догадки пользователи.

Интернет спорит о новой иллюзии

Интернет спорит о новой иллюзии

Скриншот

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Новая оптическая иллюзия с фигурой "взорвала" сеть. Видео
Куда крутится кот? Пользователи сети "сломали голову" над новой иллюзией

Скриншот

Куда крутится кот? Пользователи сети "сломали голову" над новой иллюзией

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети разделила оптическая иллюзия с человеком на качелях. Вопрос вызвало направление лица человека.

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Автор
Марина Погорилко
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