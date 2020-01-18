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18 січня • оновлено в 04:20
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Куди крутиться кіт? Користувачі мережі "зламали голову" над новою ілюзією

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Світова павутина ламає голову над новою ілюзією кота, який обертається, що розділила користувачів на два табори.

Ролик був розміщений у додатку TikTok і розійшовся в Twitter. Він являє собою відео з проекцією кота, яка постійно крутиться: одні люди вважають, що за годинниковою стрілкою, інші – що проти. Це і викликало безперервні суперечки в інтернеті.

"Звичайно! Це старий трюк із мозком. Зусиллям волі можна змусити її обертатися в обох напрямках", "А мені здається і за, і проти", "Якщо дивитися зверху - за годинниковою, якщо знизу - проти", – будують припущення користувачі.

Інтернет сперечається про нову ілюзію

Інтернет сперечається про нову ілюзію

Скріншот

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Нова оптична ілюзія з фігурою "підірвала" мережу. Відео
Куди крутиться кіт? Користувачі мережі "зламали голову" над новою ілюзією

Скріншот

Куди крутиться кіт? Користувачі мережі "зламали голову" над новою ілюзією

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів мережі розділила оптична ілюзія з людиною на гойдалках. Питання викликав напрямок обличчя людини.

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Автор
Марина Погорілко
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