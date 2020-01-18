Куди крутиться кіт? Користувачі мережі "зламали голову" над новою ілюзією

Світова павутина ламає голову над новою ілюзією кота, який обертається, що розділила користувачів на два табори.

Ролик був розміщений у додатку TikTok і розійшовся в Twitter. Він являє собою відео з проекцією кота, яка постійно крутиться: одні люди вважають, що за годинниковою стрілкою, інші – що проти. Це і викликало безперервні суперечки в інтернеті.

"Звичайно! Це старий трюк із мозком. Зусиллям волі можна змусити її обертатися в обох напрямках", "А мені здається і за, і проти", "Якщо дивитися зверху - за годинниковою, якщо знизу - проти", – будують припущення користувачі.

Інтернет сперечається про нову ілюзію Скріншот

Скріншот

Скріншот

Весь інтернет ламає голову над новою ілюзією.



Обертається котик розділив користувачів соцмереж на два табори: одні вважають, що тварина рухається за годинниковою стрілкою, інші - проти. А ви вирішили цю загадку? pic.twitter.com/C6vDXMiMH9 - ВЕСТИ (@vesti_news) January 17, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачів мережі розділила оптична ілюзія з людиною на гойдалках. Питання викликав напрямок обличчя людини.

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