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Крупнейший банк России решил вернуть Крым Украине

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Российский Сбербанк опубликовал инфографику, на которой аннексированный Крым обозначается украинской территорией.

"Сбербанк выкатил стратегию развития 2020: если не можешь определиться, чей Крым, прикрой его меткой. Хотя, если присмотреться - все же Сбер считает, что украинский", - отметили в сообществе "Лентач" в микроблоге Twitter.

"В честь чего тогда праздник вчера был по всей стране?" - иронизируют россияне.

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Как писал "Обозреватель", "Сбербанк" в обозримом будущем не будет работать в аннексированном Крыму из-за угрозы санкций, способных подорвать финансовую систему РФ. Такое заявление сделал глава "Сбербанка" Герман Греф.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Место
Россия
Объекты
КрымСбербанк России
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