Крупнейший банк России решил вернуть Крым Украине

Российский Сбербанк опубликовал инфографику, на которой аннексированный Крым обозначается украинской территорией.
"Сбербанк выкатил стратегию развития 2020: если не можешь определиться, чей Крым, прикрой его меткой. Хотя, если присмотреться - все же Сбер считает, что украинский", - отметили в сообществе "Лентач" в микроблоге Twitter.
"В честь чего тогда праздник вчера был по всей стране?" - иронизируют россияне.
Как писал "Обозреватель", "Сбербанк" в обозримом будущем не будет работать в аннексированном Крыму из-за угрозы санкций, способных подорвать финансовую систему РФ. Такое заявление сделал глава "Сбербанка" Герман Греф.
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.