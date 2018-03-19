Крупнейший банк России решил вернуть Крым Украине

Российский Сбербанк опубликовал инфографику, на которой аннексированный Крым обозначается украинской территорией.

"Сбербанк выкатил стратегию развития 2020: если не можешь определиться, чей Крым, прикрой его меткой. Хотя, если присмотреться - все же Сбер считает, что украинский", - отметили в сообществе "Лентач" в микроблоге Twitter.

"В честь чего тогда праздник вчера был по всей стране?" - иронизируют россияне.

Как писал "Обозреватель", "Сбербанк" в обозримом будущем не будет работать в аннексированном Крыму из-за угрозы санкций, способных подорвать финансовую систему РФ. Такое заявление сделал глава "Сбербанка" Герман Греф.