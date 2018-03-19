Найбільший банк Росії вирішив повернути Крим Україні

Російський Сбербанк опублікував інфографіку, на якій анексований Крим позначений українською територією.

"Сбербанк викотив стратегію розвитку 2020: якщо не можеш визначитися, чий Крим, прикрий його міткою. Хоча, якщо придивитися - все ж Сбер вважає, що український", - відзначили у спільноті "Лентач" в мікроблозі Twitter.

"На честь чого тоді свято вчора був по всій країні?" - іронізують росіяни.

Як писав "Обозреватель", "Сбербанк" в найближчому майбутньому не працюватиме в Криму через загрозу санкцій, здатних підірвати фінансову систему РФ. Таку заяву зробив глава банку Герман Греф.