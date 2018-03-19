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Найбільший банк Росії вирішив повернути Крим Україні

5.6тЧитати новину російською

Російський Сбербанк опублікував інфографіку, на якій анексований Крим позначений українською територією.

"Сбербанк викотив стратегію розвитку 2020: якщо не можеш визначитися, чий Крим, прикрий його міткою. Хоча, якщо придивитися - все ж Сбер вважає, що український", - відзначили у спільноті "Лентач" в мікроблозі Twitter.

"На честь чого тоді свято вчора був по всій країні?" - іронізують росіяни.

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Як писав "Обозреватель", "Сбербанк" в найближчому майбутньому не працюватиме в Криму через загрозу санкцій, здатних підірвати фінансову систему РФ. Таку заяву зробив глава банку Герман Греф.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Теми
анексія КримуСанкції проти Росії
Місце
Росія
Об'єкти
КримОщадбанк Росії
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