Ковры забыли: фото президента Азербайджана в полях вызвало волну насмешек

Для президента Азербайджана Ильхама Алиева уложили асфальт до самого поля, чтобы он мог потрогать перед камерами колосья пшеницы.

Об этом сообщает ВВС в своем Twitter, публикуя фото.

Отмечается, что в Азербайджане планируют вложить около 820 млн долларов США в создание 45 "агропарков", чтобы, по словам Алиева, уменьшить зависимость от импорта.

Для президента Азербайджана Ильхама Алиева уложили асфальт до самого поля, чтобы он мог потрогать перед камерами колосья пшеницы. В Азербайджане планируют вложить около 820 млн долларов США в создание 45 "агропарков", чтобы, по словам Алиева, уменьшить зависимость от импорта. pic.twitter.com/0XP90sWyky — bbcrussian (@bbcrussian) 6 июня 2018 г.

Пользователи сети высмеяли подобную инициативу.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер подметил странный нюанс во внешности президента РФ Владимира Путина.