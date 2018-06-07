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Ковры забыли: фото президента Азербайджана в полях вызвало волну насмешек

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Для президента Азербайджана Ильхама Алиева уложили асфальт до самого поля, чтобы он мог потрогать перед камерами колосья пшеницы.

Об этом сообщает ВВС в своем Twitter, публикуя фото.

Отмечается, что в Азербайджане планируют вложить около 820 млн долларов США в создание 45 "агропарков", чтобы, по словам Алиева, уменьшить зависимость от импорта.

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Пользователи сети высмеяли подобную инициативу.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер подметил странный нюанс во внешности президента РФ Владимира Путина.

Персона
Ильхам Алиев
Место
Азербайджан
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