"Задняя часть выпирает": блогер подметил странный нюанс во внешности Путина

Пользователей озадачило новое фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.

Так, украинский политолог Александр Голобуцкий подметил некую странную деталь в его внешнем виде.

"Судя по выпирающей задней части, там скрыта крепежная система его ходулей", - написал он в своем Telegram, комментируя снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL, странные "ужимки" Путина во время визита, приуроченного к 50-летию подписания первого контракта на поставку природного газа из Советского Союза в Австрию, развеселили пользователей.