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"Задняя часть выпирает": блогер подметил странный нюанс во внешности Путина

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Пользователей озадачило новое фото президента России Владимира Путина во время возложения венка к памятнику советским воинам в Вене.

Так, украинский политолог Александр Голобуцкий подметил некую странную деталь в его внешнем виде.

"Судя по выпирающей задней части, там скрыта крепежная система его ходулей", - написал он в своем Telegram, комментируя снимок.

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Как сообщал OBOZREVATEL, странные "ужимки" Путина во время визита, приуроченного к 50-летию подписания первого контракта на поставку природного газа из Советского Союза в Австрию, развеселили пользователей.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
Россия
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