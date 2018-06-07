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Килими забули: фото президента Азербайджану в полях викликало хвилю насмішок

3.1тЧитати новину російською

Для президента Азербайджану Ільхама Алієва поклали асфальт до самого поля, щоб він міг доторкнутися перед камерами до колосся пшениці.

Про це повідомляє ВВС в своєму Twitter, публікуючи фото.

Відзначається, що в Азербайджані планують вкласти близько 820 млн доларів США в створення 45 "агропарків", щоб, за словами Алієва, зменшити залежність від імпорту.

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Користувачі мережі висміяли подібну ініціативу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер помітив дивний нюанс в зовнішності президента РФ Володимира Путіна.

Особа
Ільхам Алієв
Місце
Азербайджан
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