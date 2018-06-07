Килими забули: фото президента Азербайджану в полях викликало хвилю насмішок

Для президента Азербайджану Ільхама Алієва поклали асфальт до самого поля, щоб він міг доторкнутися перед камерами до колосся пшениці.

Про це повідомляє ВВС в своєму Twitter, публікуючи фото.

Відзначається, що в Азербайджані планують вкласти близько 820 млн доларів США в створення 45 "агропарків", щоб, за словами Алієва, зменшити залежність від імпорту.

Для президента Азербайджану Ільхама Алієва поклали асфальт до самого поля, щоб він міг доторкнутися перед камерами колосся пшениці. В Азербайджані планують вкласти близько 820 млн доларів США в створення 45 "АГРОПАРК", щоб, за словами Алієва, зменшити залежність від імпорту. pic.twitter.com/0XP90sWyky - bbcrussian (@bbcrussian) 6 червня 2018 р

Користувачі мережі висміяли подібну ініціативу.

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