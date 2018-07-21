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"Кизякфильм": как террористы "Л/ДНР" снимают постановочные видео

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Террористы Донбасса показали, как снимают постановочные видео о войне против Украины.

Двухминутную запись опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter. С видео стало ясно, что оккупанты пытаются снять фильм с названием "Ополченочка".

"По сюжету снайпер Украины пытается убить нашу журналистку, за что будет наказан жестким артиллерийским обстрелом", - рассказал террорист о съемке одной из сцен.

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"Это что еще за кизякфильм?" "Кино и фашисты", "Вот это премьера будет. В неизвестно каком году. Надеюсь, не закончат никогда", - пишут комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты опозорились с фейком о Мариуполе.

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Темы
Война на ДонбассеФейки российских СМИРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ЛНРНовости ДНРНовости Донбассапропаганда
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