"Кизякфильм": как террористы "Л/ДНР" снимают постановочные видео

Террористы Донбасса показали, как снимают постановочные видео о войне против Украины.
Двухминутную запись опубликовал блогер Necro Mancer в Twitter. С видео стало ясно, что оккупанты пытаются снять фильм с названием "Ополченочка".
"По сюжету снайпер Украины пытается убить нашу журналистку, за что будет наказан жестким артиллерийским обстрелом", - рассказал террорист о съемке одной из сцен.
"Это что еще за кизякфильм?" "Кино и фашисты", "Вот это премьера будет. В неизвестно каком году. Надеюсь, не закончат никогда", - пишут комментаторы.
Снайпер укропов пытался убить журналистку и за это будет жостко наказан #чотаржу #ополченочка pic.twitter.com/fmxp2OHAWl— Necro Mancer (@666_mancer) 21 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты опозорились с фейком о Мариуполе.
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.