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"Это Депардье?" "Невеста Путина" вызвала ажиотаж в сети

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Свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которую был приглашен российский президент Владимир Путин, вызвала ажиотаж в сети.

Отдельное внимание пользователи уделили внешности невесты. По их словам, она уж больно похожа на известных актеров - Жерара Депардье или Лиама Нисона. В комментариях они объясняют: "Это дело вкуса".

OBOZREVATEL решил дать читателям возможность самим оценить данное предположение.

Жерар Депардье - французский актер, который переехал в Россиию и даже получил гражданство этой страны. Он не раз публично высказывал свою симпатию к Путину. "Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в своё время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно…" - говорил Депадье журналистам.

Лиам Нисон - британский актер ирландского происхождения. В числе его известных актерских работ такие фильмы, как "Список Шиндлера", "Роб Рой", "Отверженные", "Реальная любовь", "Неизвестный", "Воздушный маршал", "Молчание" и кинотрилогия "Заложница".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии. При этом он, как обычно, опоздал на церемонию.

Персоны
Жерар ДепардьеВладимир ПутинЛиам Нисон
Место
Австрия
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Комментарии на сайте не модерированы
гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Ладно,невеста в"платьеце белом"!Но каков Пыня-набычился сукин сын и так и пожирает бесстыдно взглядом молодую.Возжелал юной плоти развратник!На заднем плане за спиной невесты очень веселый гость из кацапии,видимо,уже спер солонку...
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НЕПРИЯТНО ЧТО ЕТО ЧМО ТИПА Х...О КУДЫТИ ЕЗДИТЬ.ОНО НЕДОЛЖНО ДАЖЕ С БУНКЕРА ВЫХОДИТЬ А ТО РУБАНЕМ.
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Shtad Bander
Shtad Bander
Гольдман Алексей, по фамилии вроде еврей.. должен быть умным. А вот быдло тупое и невоспитанное. Странно. В рашке даже евреи обрусели???
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
баран, вы такие смешные. Продолжайте веселить весь мир! Папуасы из Сомали просто дети по сравнению с вами! А это правда, что если на тупой башке отрастить конский хвост, сразу становишься свидомитее?
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