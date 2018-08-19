"Это Депардье?" "Невеста Путина" вызвала ажиотаж в сети

Свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которую был приглашен российский президент Владимир Путин, вызвала ажиотаж в сети.

Отдельное внимание пользователи уделили внешности невесты. По их словам, она уж больно похожа на известных актеров - Жерара Депардье или Лиама Нисона. В комментариях они объясняют: "Это дело вкуса".

OBOZREVATEL решил дать читателям возможность самим оценить данное предположение.

Жерар Депардье - французский актер, который переехал в Россиию и даже получил гражданство этой страны. Он не раз публично высказывал свою симпатию к Путину. "Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актерами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в своё время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно…" - говорил Депадье журналистам.

Лиам Нисон - британский актер ирландского происхождения. В числе его известных актерских работ такие фильмы, как "Список Шиндлера", "Роб Рой", "Отверженные", "Реальная любовь", "Неизвестный", "Воздушный маршал", "Молчание" и кинотрилогия "Заложница".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии. При этом он, как обычно, опоздал на церемонию.