"Це Депардьє?" "Наречена Путіна" викликала ажіотаж у мережі

Весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, на яку був запрошений російський президент Володимир Путін, викликало ажіотаж у мережі.

Окрему увагу користувачі приділили зовнішності нареченої. За їхніми словами, вона аж надто схожа на відомих акторів - Жерара Депардьє або Ліама Нісона. У коментарях вони пояснюють: "Це справа смаку".

OBOZREVATEL вирішив дати читачам можливість самим оцінити дане припущення.

Жерар Депардьє - французький актор, який переїхав у Россіію і навіть отримав громадянство цієї країни. Він не раз публічно висловлював свою симпатію до Путіна. "Я обожнюю вашу країну, Росію, ваших людей, вашу історію, ваших письменників. Мені подобається тут робити фільми, в яких я працюю разом з такими акторами, як Володимир Машков. Я обожнюю вашу культуру, ваш спосіб мислення. Мій батько свого часу був комуністом і слухав Радіо Москви! Це теж частина моєї культури... Я дуже люблю вашого президента Володимира Путіна, і це взаємно..." - говорив Депадье журналістам.

Ліам Нісон - британський актор ірландського походження. Серед його відомих акторських робіт такі фільми, як "Список Шиндлера", "Роб Рой", "Знедолені", "Реальна любов", "Невідомий", "Повітряний маршал", "Мовчання" та кінотрилогія "Заручниця".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Путін побував на весіллі глави МЗС Австрії. При цьому він, як завжди, запізнився на церемонію.