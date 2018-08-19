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"Це Депардьє?" "Наречена Путіна" викликала ажіотаж у мережі

11.2тЧитати новину російською

Весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль, на яку був запрошений російський президент Володимир Путін, викликало ажіотаж у мережі.

Окрему увагу користувачі приділили зовнішності нареченої. За їхніми словами, вона аж надто схожа на відомих акторів - Жерара Депардьє або Ліама Нісона. У коментарях вони пояснюють: "Це справа смаку".

OBOZREVATEL вирішив дати читачам можливість самим оцінити дане припущення.

Жерар Депардьє - французький актор, який переїхав у Россіію і навіть отримав громадянство цієї країни. Він не раз публічно висловлював свою симпатію до Путіна. "Я обожнюю вашу країну, Росію, ваших людей, вашу історію, ваших письменників. Мені подобається тут робити фільми, в яких я працюю разом з такими акторами, як Володимир Машков. Я обожнюю вашу культуру, ваш спосіб мислення. Мій батько свого часу був комуністом і слухав Радіо Москви! Це теж частина моєї культури... Я дуже люблю вашого президента Володимира Путіна, і це взаємно..." - говорив Депадье журналістам.

Ліам Нісон - британський актор ірландського походження. Серед його відомих акторських робіт такі фільми, як "Список Шиндлера", "Роб Рой", "Знедолені", "Реальна любов", "Невідомий", "Повітряний маршал", "Мовчання" та кінотрилогія "Заручниця".

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Путін побував на весіллі глави МЗС Австрії. При цьому він, як завжди, запізнився на церемонію.

Особи
Жерар Депард'єВолодимир ПутінЛіам Нісон
Місце
Австрія
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гулям Тамерлана
гулям Тамерлана
Ладно,невеста в"платьеце белом"!Но каков Пыня-набычился сукин сын и так и пожирает бесстыдно взглядом молодую.Возжелал юной плоти развратник!На заднем плане за спиной невесты очень веселый гость из кацапии,видимо,уже спер солонку...
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НЕПРИЯТНО ЧТО ЕТО ЧМО ТИПА Х...О КУДЫТИ ЕЗДИТЬ.ОНО НЕДОЛЖНО ДАЖЕ С БУНКЕРА ВЫХОДИТЬ А ТО РУБАНЕМ.
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Shtad Bander
Shtad Bander
Гольдман Алексей, по фамилии вроде еврей.. должен быть умным. А вот быдло тупое и невоспитанное. Странно. В рашке даже евреи обрусели???
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
баран, вы такие смешные. Продолжайте веселить весь мир! Папуасы из Сомали просто дети по сравнению с вами! А это правда, что если на тупой башке отрастить конский хвост, сразу становишься свидомитее?
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