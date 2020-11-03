Экс-спикер парламента Грузии высморкалась в маску: в сети предложили "отправить ее в ГУЛАГ". Видео
Бывшая спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе нашла необычное применение защитной маске, высморкавшись в нее.
Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал MDK Private (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На них видно, что политик снимает маску с лица, сморкается в нее и затем кашляет в кулак. Все это происходило перед журналистами.
Это вызвало негативную реакцию пользователей на сайте Reddit:
"Отправьте ее в ГУЛАГ. Государство нужно защищать";
"А потом они жалуются, что маски совсем не помогают";
"О, как мой коллега, который сидит рядом".
При этом некоторые заявили, что маска действительно мешает, если нужно откашляться.
(Видео – Telegram MDK Private)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что находился в магазине без защитной маски.