В очередной раз президент России Владимир Путин дал повод подозревать, что у него есть двойники.

Отличие во внешности российского президента в разное время одного дня заметил украинский блогер Алексей Голобуцкий. На своей странице в Facebook он опубликовал два снимка для сравнения.

На одном, сделанном 1 июня в 15:15 во время поздравления многодетных семей, форма головы Путина овальная. На втором, сделанном в тот же день в 18:30, она более округлая.

Путина засекли на использовании "круглоголового" двойника. Facebook

“1 июня в кремлевском бункере был насыщенный день – пришлось, судя по всему, выпускать на вахту целых двух Путиных: днем приветствовал многодетных родителей яйцеголовый, а вечером с их ЦИК говорил более круглоголовый и криворотый”, – написал Голобуцкий.

Как писал OBOZREVATEL, российского президента Путина уже уличали в использовании двойника.

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