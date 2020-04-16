От загорелого до бледного: Путина уличили в использовании двойника. Фото

Президента России Владимира Путина в очередной раз уличили в использовании двойника, заметив разительные отличия в его внешности.

Нюанс заметил украинский политолог, блогер Алексей Голобуцкий. В своем Telegram-канале он также опубликовал сравнительные снимки.

В частности, на одном из них глава государства изображен 16 апреля на совещании в Ново-Оґарьово, а на другом – на прошлой неделе, когда он выступал на совещании в режиме видеоконференции относительно распространения в стране коронавируса.

Путина уличили в использовании двойника

"На вахту к Пасхе выставили лучшего Путина – подтянутого и загорелого! Сравнению с тем, что на прошлой неделе, – бледным, аж синим, и обрюзгшим, – действительно праздничный вариант", – написал Голобуцкий.

Изменения во внешности Путина t.me/allgolobutsky

Как писал OBOZREVATEL, российские журналисты показали, как менялся внешний вид президента РФ Владимира Путина за 20 лет его пребывания у власти.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.