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4 червня • оновлено в 04:23
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Путіна засікли на використанні "круглоголового" двійника. Фото

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В черговий раз президент Росії Володимир Путін дав привід підозрювати, що у нього є двійники.

Відмінність в зовнішності російського президента в різний час одного дня помітив український блогер Олексій Голобуцький. На своїй сторінці в Facebook він опублікував два знімка для порівняння.

На одному, зробленому 1 червня в 15:15 під час привітання багатодітних сімей, форма голови Путіна овальна. На іншому, зробленому в той же день о 18:30, вона більш округла.

Путіна засікли на використанні "круглоголового" двійника.

Путіна засікли на використанні "круглоголового" двійника.

Facebook

"1 червня в кремлівському бункері був насичений день – довелося, судячи з усього, випускати на вахту цілих двох Путіних: днем привітав багатодітних батьків яйцеголовий, а ввечері з їх ЦВК говорив більш круглоголовий і криворотий", – написав Голобуцький.

Як писав OBOZREVATEL, російського президента Путіна вже викривали в використанні двійника.

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Тема
курйози
Особи
Олексій Голобуцький Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії фотографии
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