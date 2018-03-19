Дудь выиграл усы соперника Путина

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин проиграл пари популярному блогеру и журналисту Юрию Дудю.

Грудинин поспорил с Дудем, что если не наберет на президентских выборах 15% голосов, то сбреет усы. Такое заявление прозвучало в интервью блогеру в начале февраля.

Сначала политик побоялся соглашаться с условиями журналиста: "Я всю жизнь хожу с усами — и почему я должен меняться?!"

Однако затем Грудинин сам спросил Дудя, готов ли тот постричься налысо, если на выборах он все же наберет больше 15% голосов.

"Если вы набираете больше 15% — я бреюсь налысо, а если вы набираете меньше 15% — вы сбриваете усы", — предложил Дудь, после чего стороны ударили по рукам.

Отметим, после обработки 75% голосов Павел Грудинин набрал 12,4% голосов, тогда как Владимир Путин лидирует с показателем 76,1%.

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