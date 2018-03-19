Дудь виграв вуса суперника Путіна

Кандидат в президенти Росії від КПРФ Павло Грудінін програв парі популярному блогеру і журналісту Юрію Дудю.

Грудінін посперечався з Дудем, що якщо не набере на президентських виборах 15% голосів, то збриє вуса. Така заява прозвучала в інтерв'ю блогеру на початку лютого.

Спочатку політик побоявся погоджуватися з умовами журналіста: "Я все життя ходжу з вусами - і чому я повинен змінюватися?!"

Однак потім Грудінін сам запитав Дудя, чи готовий той постригтися налисо, якщо на виборах він все ж набере більше 15% голосів.

"Якщо ви набираєте більше 15% - я голюся налисо, а якщо ви набираєте менше 15% - ви збриваєте вуса", - запропонував Дудь, після чого сторони вдарили по руках.

Відзначимо, після обробки 75% голосів Павло Грудінін набрав 12,4% голосів, тоді як Володимир Путін лідирує з показником 76,1%.

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