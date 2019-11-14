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14 ноября • обновлено в 18:43
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Долго не отпускал: "кумир" Зеленского научил Путина вежливости. Видео

2.3т
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Президент Бразилии Жаир Болсонару заставил главу РФ Владимира Путина позировать для СМИ.

Курьезный эпизод произошел в латиноамериканской стране в рамках саммита БРИКС. Видео опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как бразильский лидер, не отпуская руку Путина, вынудил его позволить сделать фотографии для всех желающих.

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Отметим, по данным западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в своей политической карьере берет пример с Болсонару, который его якобы "вдохновляет".

Жаир Болсонару и Владимир Путин

Жаир Болсонару и Владимир Путин

РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL, недавно Путина высмеяли из-за личной жизни, сравнив его с Зеленским, Трампом и Макроном, у которых "нет проблем".

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Персона
Владимир Путин
Место
Бразилия
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин - Бог украинцев! Каждую секунду жизни хотят видеть своего кумира!
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Юг Руси
Юг Руси
Какой "позор", какой "позор" )))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Что бы весь Мир видел, что Болсонару с Путиным ...
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