Долго не отпускал: "кумир" Зеленского научил Путина вежливости. Видео

Президент Бразилии Жаир Болсонару заставил главу РФ Владимира Путина позировать для СМИ.

Курьезный эпизод произошел в латиноамериканской стране в рамках саммита БРИКС. Видео опубликовал кремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

На кадрах видно, как бразильский лидер, не отпуская руку Путина, вынудил его позволить сделать фотографии для всех желающих.

Отметим, по данным западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в своей политической карьере берет пример с Болсонару, который его якобы "вдохновляет".

Жаир Болсонару и Владимир Путин РИА Новости

"И для этих тоже, и для этих, и для тех": Жаир Болсонару учит Путина искусству многократного позирования pic.twitter.com/jWreE0wT6t — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 14, 2019

Как писал OBOZREVATEL, недавно Путина высмеяли из-за личной жизни, сравнив его с Зеленским, Трампом и Макроном, у которых "нет проблем".

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