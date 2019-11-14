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14 листопада • оновлено в 18:43
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Довго не відпускав: "кумир" Зеленського навчив Путіна ввічливості. Відео

2.3т
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Президент Бразилії Жаір Болсонару змусив главу РФ Володимира Путіна позувати для ЗМІ.

Курйозний епізод стався в латиноамериканській країні в рамках саміту БРІКС. Відео опублікував кремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

На кадрах видно, як бразильський лідер, не відпускаючи руку Путіна, змусив його дозволити зробити фотографії для всіх бажаючих.

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Відзначимо, за даними західних ЗМІ, президент України Володимир Зеленський у своїй політичній кар'єрі бере приклад з Болсонару, який його нібито "надихає".

Жаір Болсонару і Володимир Путін

Жаір Болсонару і Володимир Путін

РІА Новини

Як писав OBOZREVATEL, недавно Путіна висміяли через особисте життя, порівнявши його з Зеленським, Трампом і Макроном, у яких "немає проблем".

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Особа
Володимир Путін
Місце
Бразилія
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Путин - Бог украинцев! Каждую секунду жизни хотят видеть своего кумира!
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Юг Руси
Юг Руси
Какой "позор", какой "позор" )))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Что бы весь Мир видел, что Болсонару с Путиным ...
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